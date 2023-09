Jak powiedziała PAP rzecznik prokuratury Aleksandra Skrzyniarz, chodzi o grupę, która w latach 2012-2015 m.in. w Warszawie, Radomiu miała doprowadzić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Chodzi o składanie nierzetelnych wniosków o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji wraz z poświadczającymi nieprawdę oraz nierzetelnymi dokumentami. Dofinansowanie miało zostać przeznaczone m.in. na budowę budynku sortowniczo-przechowalniczego wycenioną na kwotę ponad 38 mln złotych - powiedziała prokurator.

"Zapłata była pozorowana"

Z ustaleń śledztwa wynika, że zawarta przez spółkę umowa była nierzetelna, a faktury, protokoły i kosztorysy poświadczały nieprawdę co do dat ich sporządzenia, rzeczywistych cen materiałów i usług, które zostały zawyżone oraz co do zakresu realnie wykonanych świadczonych usług.

Zapłata za poświadczające nieprawdę faktury była pozorowana i część pieniędzy została zwrotnie przekazana pod pozornym tytułem zapłaty kaucji - dodała Skrzyniarz.

Nowe zatrzymania

Policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali właśnie pięć osób w tej sprawie. We wtorek policjanci CBŚP przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego, gdzie zatrzymali pięć osób. Podejrzanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, tam prokurator trzem z nich przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a dwóm z nim zarzuty pomocnictwa w dokonaniu tego oszustwa - przekazała PAP rzecznik prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych m.in. poręczenia majątkowe, policyjne dozory połączone z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem opuszczania kraju. Ponadto dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie ponad 34,6 mln złotych. Zabezpieczenie obejmuje udziały spółek prawa handlowego, a także nieruchomości.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Aktualnie postępowanie obejmuje 42 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 110 zarzutów. Kwota dotychczasowego zabezpieczenia majątkowego w śledztwie wynosi 83 mln złotych.

Autorki: Luiza Łuniewska. Aleksandra Kuźniar