W kwestionariuszu DGP zapytaliśmy największe ugrupowania o ich pomysły co do kwestii mieszkań na tani wynajem, dopłat do kredytów i zjawiska tzw. patodeweloperki.

Reklama

Co proponują partie?

Lewica wychodzi z założenia, że nacisk powinien być położony na wysokie wsparcie finansowe dla samorządów. PiS, PO i PSL proponują dopłaty do kredytów, a Konfederacja dąży do liberalizacji rynku i uproszczenia przepisów. W przypadku patodeweloperki na pierwszy plan wysuwa się odpowiednia egzekucja istniejących przepisów.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU "DGP. DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>