Bezwzględnie konieczne jest urealnienie polityki klimatyczno-energetycznej tak, by stała się instrumentem wzmacniania bezpieczeństwa i gospodarki Europy - podkreśliła Wiśniewska. Jak dodała, "lewicowo-liberalny mainstream chce de facto doprowadzić do deindustrializacji Europy". - Chcecie państwo zwiększyć ubóstwo energetyczne, które już obejmuje 40 milionów ludzi, a propozycje dotyczące mobilności doprowadzą Unię Europejską do uzależnienia od Chin - mówiła.

Reklama

Przypomniała, że według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej prawie 90 proc. komponentów fotowoltaiki, podobnie jak i baterii elektrycznych, pochodzi z Chin. - Ale państwu to nie przeszkadza i nie wyciągnęli państwo żadnych wniosków z Covid-19 - stwierdziła eurodeputowana PiS, wskazując, że pandemia wyraźnie pokazała, iż długie łańcuchy dostaw można w każdej chwili zablokować i przeciąć.

Reklama

My musimy zadbać o bezpieczeństwo - również żywnościowe - obywateli, a państwo również w tę sferę chcecie uderzyć - zauważyła Wiśniewska, podsumowując: - Europejczycy przed waszym szaleństwem się obronią, pokażą tej ideologii czerwoną kartkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz