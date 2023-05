Sejm zagłosował przeciwko senackiej uchwale o odrzuceniu ustawy ws. powołania komisji ds. rosyjskich wpływów. W głosowaniu udział wzięło 454 posłów; większość bezwzględna wyniosła 228 posłów. "Za" odrzuceniem senackiej uchwały było 234 posłów, przeciwko - 219, 1 wstrzymał się od głosu. Ustawa ws. powołania komisji ds. rosyjskich wpływów trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

14 kwietnia Sejm przyjął ustawę ws. powołania komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022, autorstwa posłów PiS. 11 maja Senat podjął uchwałę o odrzuceniu tej ustawy. W środę sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zarekomendowała przyjęcie senackiej uchwały przez Sejm. W piątkowym głosowaniu Sejm opowiedział się przeciwko senackiej uchwale o odrzuceniu ustawy, co oznacza,, że komisja ma jednak powstać.

Reklama

Komisja miałaby analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

Reklama

"Jedna z najbardziej haniebnych ustaw"

Wcześniej sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński stwierdził, że będzie to głosowanie nad "jedną z najbardziej haniebnych i kuriozalnych ustaw w historii wolnej Polski". Mówił, że ustawa rzekomo ma badać wpływy rosyjskie w Polsce, ale "w rzeczywistości została napisana cyrylicą". - Ustawa mentalnie pochodzi z Kremla i ze Wschodu, bo tylko tam prokurator, sędzia i służby specjalne działają w jednej osobie. Tylko tam władza walczy w tak haniebny sposób z opozycją. Tylko tam władza wytacza najcięższe działa i używa całego aparatu państwa, aby zniszczyć lidera partii opozycyjnej - powiedział Kierwiński.

Reklama

Poseł Bartłomiej Sienkiewicz ocenił, że prezes PiS chce zmienić konstytucję i ustrój "w drodze parlamentarnego zamachu stanu", bo tworząc komisję tego rodzaju komisję "stanowi mechanizm eliminacji niewygodnych dla PiS-u polityków" z Donaldem Tuskiem na czele.

O projekt ten pytany był w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zapytany, o zarzuty opozycji, że komisja jest wymierzona w szefa PO Donalda Tuska, by uniemożliwić mu prowadzenie kampanii wyborczej, Morawiecki odpowiedział, że "skomentować to można tak: 'uderz w stół, a nożyce się odezwą'". - Jeśli pan Donald się tak bardzo tego przestraszył, to chyba ma coś za uszami - dodał.

Daria Kania