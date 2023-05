"Mieliśmy de facto gotowy projekt waloryzacji 500 plus i nie składaliśmy go dlatego, żeby się nie licytować, bo jak my powiedzielibyśmy 700 czy 800 zł, to Kaczyński powiedziałby 1000 zł" - powiedziała w RMF FM Izabela Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej i posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Reklama Podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia 2024 r. – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konwencji partii rządzącej. Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin. Leszczyna o waloryzacji 500 plus Reklama Nie tylko mówimy o tym, że składamy jutro ustawę, która mówi: waloryzujemy świadczenie 500 plus. Ten projekt będzie zawierał de facto trzy nasze rozwiązania. Drugie rozwiązanie jest dedykowane tym wszystkim, którzy w Polsce pracują. Bez względu na to, czy mają dzieci, czy nie mają dzieci. Ci ludzie, których dochody brutto nie przekraczają 6 tys. zł, będą zwolnieni z podatku dochodowego de facto, bo mówimy, że kwota wolna będzie wynosiła 60 tys., a nie 30 tys. zł - powiedziała posłanka.