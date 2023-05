Reklama

Szef sztabu, europoseł Tomasz Poręba powiedział PAP, że po wielu miesiącach spotkań i dyskusji z Polakami Prawo i Sprawiedliwość robi kolejny programowy krok. Jak dodał, nazwa konwencji, czyli "Programowy UL Prawa i Sprawiedliwości" nie jest przypadkowa. Z badań socjologicznych wynika, że jedną z głównych zalet PiS w oczach Polaków jest pracowitość. Sądzi tak również wielu wyborców opozycji. Dlatego w najbliższy weekend czeka nas intensywna praca w Ulu – zaznaczył Poręba.

Podatki

Jest jeszcze jedno zobowiązanie, jak mówię o systemie podatkowym, ono dotyczy uproszczenia systemu. To jest coś, co do końca nam się nie udało i chcemy doprowadzić do uproszczenia. Mamy tutaj sukcesy – to podatek PIT - powiedział premier.

Stwierdził, że ostatnio pytał na spotkaniu, ile trwało wypełnienie deklaracji podatkowej i usłyszał, że trwało to od 30 sekund do 3 minut.

Tak, wystarczy wejść, sprawdzić, nacisnąć klawisz i zaakceptować – powiedział premier. Uproszenie jest możliwe, to nasz rząd to zrobił. I dalej uprościmy podatki – dodał Morawiecki.

Dług publiczny

Mamy dług publiczny poniżej 50 proc. do PKB i spadający. Spada - pomimo tych wielkich wydatków na ochronę miejsc pracy. […] W tym roku będzie 47-48 proc., a średnia unijna - grubo powyżej 75 proc. - powiedział Morawiecki podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości.

O tym, że dług publiczny wyniesie 47-48 proc. PKB w br. premier informował w połowie kwietnia br. podczas wystąpienia w think tanku Atlantic Council.

Przedsiębiorcy

Kontynuację Programu Inwestycji Strategicznych i dalsze wsparcie przedsięwzięć lokalnych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w przypadku zwycięstwa PiS w nadchodzących wyborach zapowiada premier Mateusz Morawiecki.

Możemy podjąć zobowiązanie, […] że będziemy kontynuować Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zostanie przez wyborców obdarzone zaufaniem - zapowiedział Morawiecki podczas konwencji programowej PiS.

Chcemy rozwijać kompetencje Polaków, nasze rodzime firmy. Rozwój najlepiej widać w zarobkach. Przegoniliśmy już Portugalię i Grecję, a wierzę, że z czasem przegonimy Niemcy - zapowiedział Morawiecki.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Samorządy dostają do 95% bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Dotychczas zorganizowano kilka edycji tego programu.

Walka z bezrobociem

Muszę powiedzieć o inflacji dwa słowa – jest zmorą życia społecznego, gospodarczego, będziemy walczyć w taki sposób, by lekarstwo nie było gorsze od choroby. Przypomnijcie sobie, jak [oni - rząd PO - przyp. red.] walczyli z inflacją – była deflacja, ale i bezrobocie sięgające 15 proc. – wspominał Morawiecki.

Inflacja jest zmorą ostatnich miesięcy. Walczymy z nią stale. Mimo wysokiej inflacji, mamy najniższe bezrobocie, a miejsca pracy znacząco rosną. Nie pozwalamy, aby ludzie popadali w biedę i tracili pracę. Dzięki naszym działaniom jest odwrotnie - mówił premier.

Osiągnęliśmy rekordowo najniższe bezrobocie w historii kraju. Rynek pracy jest bardzo rozwinięty. Praca dla każdego – to jest nasz program - powiedział.

Emeryci

Jesteśmy wdzięczni seniorom za Polskę, którą nam przekazali i im oddajemy to, na co nas stać. 13. i 14. emerytura oraz waloryzacja – mówił premier.

Żmudna i trudna praca jest tym co wyróżnia PiS. Nasi poprzednicy tylko obiecywali: mieli nie podnosić podatków – podnosili. Mieli nie podnosić wieku emerytalnego – podnieśli. Nie wspominając już o miliardach złotych, które "ulatniały’: się z naszego budżetu państwowego - mówił.

autor: Marek Siudaj