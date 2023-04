"Przestrzegam wszystkich, w tym siebie przed stawianiem tez ostatecznych. Przy węglu tyle nastawialiśmy tez ostatecznych, że potem ten węgiel nas przysypał. Przy Odrze też. Nawet, jeśli PiS przeżyje, to zrobi to w sposób skandaliczny. To znaczy, że 10 mld złotych zostanie wydane na przysypanie całego bałaganu, a 10 mld to nie jest z produkcji PiS, tylko nas wszystkich" – mówił w Radiu ZET Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, pytany o kryzys zbożowy.

Jeśli nie uratujemy tej sytuacji, to za chwilę rolnicy wyprodukują 10 mln ton zboża, które się nie pomieści w pojemnikach, bo takich nie mamy, więc będzie tragedia – powiedział Włodzimierz Czarzasty w Radiu ZET

Natychmiast bierzcie się do roboty i naprawiajcie to, co żeście spieprzyli - zwrócił się do PiS polityk.