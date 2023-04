Ten krok Henkla powinien stać się wzorem do naśladowania dla innych firm, mimo że po ataku Rosji na Ukrainę był już dawno spóźniony – podkreśla „Welt”, przypominając, że 27 dużych niemieckich firm nadal prowadzi interesy w Rosji.

Henkel sprzedał swój biznes w Rosji za 600 mln euro. "Jeśli taki krok powiódł się nawet producentowi Persila, który mając w Rosji jedenaście fabryk był bardziej zaangażowany w tym kraju, niż jakakolwiek inna niemiecka firma, to jest to możliwe także dla pozostałych” – zaznacza „Welt”. Dodaje, że „publiczne tłumaczenia niektórych managerów”, że pozostając w Rosji mają na uwadze dobro lokalnych pracowników bądź obawiają się wywłaszczeń lub utraty praw do znaków towarowych „coraz częściej wydają się tylko pozorowanymi argumentami”.

Jak podkreśla „Welt”, coraz pilniejsze staje się znalezienie rozwiązań dla niemieckich firm działających w Rosji, bowiem „w coraz większym stopniu staje się to ryzykiem biznesowym”, a także coraz trudniej wytłumaczyć te działania pracownikom i klientom. Firmy takie jak Ritter Sport już poniosły z tego powodu szkody wizerunkowe - komentuje gazeta. Producent gipsu Knauf „pozostaje aktywny w Rosji nawet mimo tego, że ten kraj zbombardował jedną z fabryk grupy w Donbasie”.

Ryzyko prawne

"Oprócz szkód wizerunkowych, rośnie ryzyko prawne. Rosja jest obecnie państwem, którego przywódca jest poszukiwany prawie na całym świecie listem gończym. Zachodnie firmy nie mogą więc już mieć zaufania do rosyjskiej administracji, że będzie ona przestrzegać międzynarodowych zasad ochrony własności czy praw do znaków towarowych” – zaznacza „Welt”.

"Aresztowanie reportera +Wall Street Journal+ pokazuje, że istnieje również ryzyko dla przebywających w Rosji pracowników, gdy państwo próbuje wywierać presję na firmy. Dlatego najwyższy czas znaleźć dobre wyjście. Henkel pokazał, że da się to zrobić” - pisze niemiecki dziennik.

Henkel, należący do spółek notowanych w obejmującym największe firmy na giełdzie we Frankfurcie nad Menem indeksie DAX, poinformował o sprzedaży rosyjskiej części swojej działalności w piątek - ponad rok po ogłoszeniu takiego zamiaru. Firma potwierdziła, że trzech rosyjskich inwestorów finansowych kupiło za 600 mln euro obszar biznesowy, obejmujący 11 fabryk na terenie Rosji. Rynek rosyjski odpowiadał za 5 proc. sprzedaży Henkla.

„Handel z Rosją budził kontrowersje w niemieckiej gospodarce od początku wojny. Bezpośrednio po ataku na Ukrainę większość firm po prostu zamknęła działalność i ograniczyła wydatki na reklamę oraz inwestycje” – przypomina „Welt”.

"Wydaje się, że te niemieckie firmy, które jeszcze się nie wycofały, chcą kontynuować działalność” – pisze gazeta. W piątek firma Knauf potwierdziła, że pozostanie aktywna zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie – chociaż fabryka w ukraińskim Donbasie została zbombardowana przez rosyjskie siły powietrzne w maju 2022 roku.

"Zestawienie przygotowane przez Uniwersytet Yale pokazuje 27 dużych niemieckich firm, od detalisty odzieżowego New Yorker, przez producenta wyrobów cukierniczych Storck, po producenta urządzeń medycznych Siemens Healtheneers, w kategorii firm, które nadal prowadzą w Rosji niesłabnącą działalność” – podkreśla „Welt”.

Szereg przedsiębiorstw znalazło się w kategorii firm, które postanowiły „przeczekać i zobaczyć”, to np. Heidelberg Cement i producent miedzi Aurubis. "Najwyraźniej niektórzy menedżerowie obserwują, czy nastroje społeczne się odwracają – i znikają na tyle, na ile potrzeba. Kilka firm, takich jak producent dżemów Zentis, na razie pozostawiło pytania dotyczące bieżącej działalności w Rosji bez odpowiedzi” – podsumowuje niemiecki dziennik.

