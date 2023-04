Apeluję, by producenci bioetanolu także dbali o patriotyzm gospodarczy i pozyskiwali produkty od polskich rolników. Ta zasada powinna obowiązywać każdego – jako ORLEN zwracamy uwagę na źródło pochodzenia wsadu do produkcji bioetanolu, który dostarczają nam tylko polscy producenci. I tym bardziej będziemy dokładać do tej weryfikacji szczególną staranność – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen.

Obajtek dodał, że koncern czeka na wypracowanie przez rząd stosownych regulacji.

ORLEN od lat konsekwentnie wspiera polskich producentów i działa zgodnie z ideą nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego. Aż 85 proc. produktów na naszych stacjach to dziś produkty polskich firm, z którymi wciąż rozwijamy współpracę – podkreślił prezes PKN Orlen dodając, że spotkał się z przedstawicielami organizacji zrzeszających polskich rolników.

Jakie problemy mają rolnicy?

Dziś, żeby sprawdzić czy rzeczywiście jest tak źle z polskim rolnictwem, jak twierdzi branża, "Dziennik Gazeta Prawna" przyjrzał się sytuacji w głównych sektorach naszego rynku rolno-spożywczego.

Rynek wieprzowiny od kilku lat jest wstrząsany kolejnymi kryzysami. Największy z nich to epidemia ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Epidemia trwa już niemal dekadę, bo pierwsze dziki zarażone tym groźnym wirusem wykryto w 2014 r. I mimo upływu lat walka z nim trwa nadal.

Jednocześnie jednak spada pogłowie świń w polskich hodowlach. O ile w 2014 r. wynosiło ono ok. 11 mln 240 tys. zwierząt (dane GUS), to już na końcu zeszłego roku było ich ok. 9 mln 624 tys. Według danych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tylko w ostatnim kwartale ub.r. z polskich hodowli "zniknęło" ponad pół miliona świń.

Kłopoty hodowców drobiu

Hodowcy drobiu mogą podać sobie ręce z producentami zboża. Oni też za kryzys w swojej branży obwiniają zwiększony import z ogarniętej wojną Ukrainy, tyle że kurczaków, jaj czy gęsi. Rzeczywiście w połowie ub.r. zaimportowaliśmy od naszych wschodnich sąsiadów o 300 proc. więcej jaj niż w 2022 r. Wzrost ten był efektem praktycznego zawieszenia decyzją Brukseli ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy.

Import drobiu do UE od tego czasu wzrósł tak drastycznie, że problemy z tym związane sygnalizują rolnicy nie tylko z Polski, ale i z Węgier, Hiszpanii, Francji czy Niemiec. Postulaty są podobne: większa kontrola na granicach czy wprowadzenie jednolitych standardów fitosanitarnych dla produktów unijnych i ze Wschodu.