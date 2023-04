Mierzący ponad 230 m długości i 32 m szerokości okręt będzie największym we flocie Turcji. Jego maksymalna prędkość może osiągnąć ok. 20 węzłów, a na otwartym morzu może pozostawać przez ok. 50 dni.

TCG Anadolu

TCG Anadolu jest również pierwszym na świecie okrętem ze skrzydłem lotniczym złożonym głównie z bezzałogowych statków powietrznych.

Został m.in. wyposażony w system uzbrojenia i prowadzenia walki radioelektronicznej oraz system ochrony przed torpedami - wszystkie rozwinięte przez turecki przemysł obronny. Przetestowano lub testuje się na nim obecnie drony Bayraktar TB2 oraz Bayraktar Kızılelma - podały tureckie media.

Budowę TCH Anadolu zlecono w roku 2015, a rozpoczęto w roku 2019. Testy morskie rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku. Jego konstrukcja została opóźniona przez wybuch pandemii Covid-19.