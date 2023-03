Kanclerz Olaf Scholz zapowiedział w czwartek dalsze dostawy broni na Ukrainę we współpracy z innymi krajami UE. "Niemcy wraz ze swoimi europejskimi partnerami zadbają o to, by Ukraina otrzymała broń i wyposażenie, by mogła się bronić" - oświadczył w Bundestagu

Szczególnie ważne jest szybkie dostarczenie Ukrainie niezbędnej amunicji - powiedział Scholz w oświadczeniu rządu w sprawie przyszłotygodniowego szczytu UE. Reklama "Jeszcze lepsze dostawy" Na Radzie Europejskiej wspólnie z naszymi partnerami z UE zdecydujemy o dalszych środkach, aby osiągnąć jeszcze lepsze, ciągłe dostawy - oznajmił kanclerz, cytowany przez agencję dpa.