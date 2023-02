PAP dotarła do pisma z apelem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy do unijnej komisarz ds. energii Kadri Simson o podjęcie pilnych działań, które pozwoliłyby obniżyć ceny gazu dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Anna Moskwa w piśmie zwraca uwagę, że w minionych miesiącach Unia Europejska doświadczyła nienotowanego dotąd wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, spotęgowanego przez rosyjską napaść na Ukrainę. Dodała, że państwa Wspólnoty ściśle koordynowały swoje wysiłki, aby zapewnić UE bezpieczeństwo energetyczne i załagodzić wpływ wysokich cen tak na gospodarkę, jak i konsumentów.

Szefowa MKiŚ przekazała, że Polska docenia wysiłki Komisji, która poszukuje rozwiązań, aby pomóc przedsiębiorcom w poradzeniu sobie z trwającym kryzysem. - Należy jednak zauważyć, że skala problemu – szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – jest tak poważna, że w mojej opinii należy podjąć dalsze pilne i zdecydowane działania - zaznaczyła Anna Moskwa.

Zwróciła uwagę, że dotychczasowe działania UE w większym stopniu dotyczyły cen energii elektrycznej, natomiast w wielu państwach członkowskich równie ważna jest kwestia gazu. Jak wskazała, unijne przepisy pozwalają państwom członkowskim interweniować na rynku i ustalać ceny dostaw energii elektrycznej dla MŚP. Jej zdaniem taki mechanizm powinien dotyczyć również gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Według minister Moskwy - jak wynika z pisma do komisarz Simson - konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim elastyczności w doborze odpowiednich środków, które zależałyby od tego, którzy odbiorcy ponoszą największy ciężar.

Szefowa polskiego resortu klimatu podkreśliła, że ceny gazu są obecnie kluczowym problemem z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazała, że w niektórych branżach istotnych dla społeczności lokalnych to kwestia decydująca o możliwości dalszego funkcjonowania firm nieraz o wielopokoleniowych tradycjach.

Minister zwróciła uwagę, że w Polsce przykładem przedsiębiorstw, które najmocniej odczuwają skutki wysokich cen gazu, są piekarnie - jest ich ponad 3 tys. - wykorzystujące gaz, średnio rocznie 220 MW/h.

Szacuje się, że ceny gazu wzrosły sześciokrotnie w porównaniu do okresu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Aby obecnie piekarnia mogła wyjść “na zero”, średnia cena bochenka chleba w Polsce musiałaby wzrosnąć nawet trzykrotnie - podkreśliła Anna Moskwa. Wskazała przy tym, że "taka sytuacja zmusza wielu przedsiębiorców do ogłoszenia upadłości". - Niestety obserwujemy wiele takich przypadków - przyznała w piśmie do komisarz UE.

Minister Moskwa zachęca Komisję Europejską do "pilnego wdrożenia rozwiązań, które doprowadziłyby do obniżenia cen gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw". Jej zdaniem - jak czytamy w piśmie - umożliwienie interwencji w ceny gazu dla MŚP "przyniosłoby korzyści europejskiej gospodarce w tym trudnym czasie".

autor: Michał Boroń