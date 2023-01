O zmianę terminu wakacji, przedłużenia ich od połowy czerwca do połowy września i rozłożenia je w czasie dla województw, tak jak to ma miejsce w przypadku ferii zimowych, apelowało Stowarzyszenia Gmin Górskich.

Reklama

Wakacje w różnych terminach?

Trzeba na ten problem popatrzeć szeroko. […] Można byłoby to przeanalizować. Napisaliśmy stosowne pismo do Ministerstwa Edukacji, aby przeanalizowało taką możliwość, wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania z punktu widzenia systemu edukacji - powiedział Gut-Mostowy w RMF FM.

Poinformował, że resort nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.

Reklama

W sytuacji, gdyby ta odpowiedź przyszła do nas, to na pewno chcielibyśmy jeszcze zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych. […] To nie jest też projekt, które trzeba byłoby w trybie pilnym procedować - podkreślił wiceminister.

Pytany czy MKiŚ popiera ten pomysł, powiedział, że "z punktu widzenia branży turystycznej na pewno byłoby to korzystne".

Trzeba przeanalizować wszystkie za i przeciw - dodał Gut-Mostowy.

Pytany o argumenty przeciw takiemu rozwiązaniu, stwierdził, że "chodzi o system edukacji" - rok szkolny w niektórych regionach rozpoczynałby się de facto dwa tygodnie później.