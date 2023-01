Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił spółce Wakacje.pl z Gdańska zarzut wprowadzania konsumentów w błąd poprzez nieprawidłowe prezentowanie cen – poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółce grozi do kara do 10 proc. rocznego obrotu.

Jak podał UOKiK, ceny w wyszukiwarce różniły się od tych prezentowanych na stronach konkretnych ofert. Z monitoringu serwisu Wakacje.pl wynika, że problem zaniżonych cen w wynikach wyszukiwania dotyczył blisko 2/3 przebadanych ofert, a w około 10 proc. przypadków ceny prezentowane w wyszukiwarce były wyższe – stwierdzono. Reklama Rózne ceny ofert Cena to jeden z podstawowych kryteriów, które bierzemy pod uwagę, planując wyjazd. Przedsiębiorcy mają obowiązek rzetelnie o niej informować, uwzględniać wszystkie jej elementy i dbać o aktualność – ocenił Prezes UOKiK. Dodał, że to pierwsze takie działanie na rynku usług turystycznych. Będziemy się dalej przyglądać praktykom dotyczącym podawania cen w tej branży niezależnie od tego, czy są to duże biura podróży, małe firmy czy portale pośredniczące w sprzedaży ofert – zaznaczył. Obniżka ceny biletów na kolei? "W tym tygodniu będzie komunikat" Zobacz również Od lipca 2022 r. – już w trakcie postępowania wyjaśniającego – spółka Wakacje.pl zaczęła zamieszczać przy wynikach wyszukiwania symbol, po rozwinięciu którego pojawia się informacja, że w niektórych przypadkach cena może się zmienić. Zdaniem Prezesa Urzędu - jak poinformował Urząd - nie zmienia to faktu, że konsumenci mogą być dalej wprowadzani w błąd. Reklama Przypomniano, że za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. Weronika Papiernik