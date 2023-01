W TVP Info Horała przekazał, że w tym roku ma być podpisana umowa z prywatnym inwestorem części lotniskowej CPK. - Trwa postępowanie, które pozwoli wyłonić najlepszą ofertę i podpisać umowę około połowy roku. Obecnie jest czterech oferentów w grze, nie mogę mówić jacy.(…) Nie jest tajemnicą, że jednym z nich jest podmiot koreański, ale również podmioty europejskie i inne podmioty dalekowschodnie - powiedział wiceminister funduszy.

Reklama

Dodał, że w tym roku zostanie utworzona spółka zależna CPK, która będzie pozyskiwała kapitał, budowała lotnisko i nim operowała. CPK będzie miała w niej co najmniej 50 proc. udziałów.

Pytany o wykup ziemi pod CPK, Horała przypomniał, że w polskim prawie istnieje zasada wywłaszczeń na inwestycje celu publicznego. - Przychodzi pewien moment, jest decyzja administracyjna, z mocy prawa na terenie inwestycji wszyscy są wywłaszczani, oczywiście za godziwym odszkodowaniem. I ten moment w programie inwestycyjnym CPK pewnie wypadałby pod koniec tego roku. Natomiast my już od dwóch lat prowadzimy Program Dobrowolnych Nabyć, co jest czymś dodatkowym, czego nie było przy innych tego rodzaju projektach, (...) płacimy cenę powyżej rynkowej - podkreślił. Wskazał, że w ramach programu mieszkańcy chcący sprzedać swoją nieruchomość mogą otrzymać do 20 proc. więcej za grunt i do 40 proc. więcej za dom, a w szczególnych sytuacjach, po szeregu analiz i zgód, nawet więcej.

Reklama

- Kilkaset hektarów jest albo już wpisanych do ksiąg wieczystych albo co najmniej na takim etapie, że jesteśmy dogadani co do ceny i pozostałych formalności. (...) Myślę, że w trybie dobrowolnych nabyć między 1000 a 1500 (hektarów) uda się nabyć - ocenił.

Reklama

CPK ma ruszyć w 2028 roku

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do końca 2034 r.