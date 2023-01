Posłanka Lewicy została zapytana, czy popiera jedzenie robaków - to nawiązanie do nowych, unijnych przepisów dot. mąki ze świerszczy. W sumie to popieram, bo to cenne źródło białka, a je na pewno jest łatwiej pozyskać z małych zwierzątek, jeśli chodzi o ochronę klimatu, niż np. jeśli mówimy o wołowinie. Żeby wyprodukować kg wołowiny, trzeba zużyć strasznie duże ilości wody - odpowiedziała Anna Maria Żukowska na antenie Radia ZET. Jadłam kiedyś robaki, takie chrupiące były, smażone. Nic takiego niesamowitego - zauważyła.

UE dopuszcza mąkę ze świerszczy

Chodzi o unijne przepisy dotyczące stosowania mąki ze świerszczy do produkcji żywności. Jedna z wietnamskich firm dostała pięcioletnie pozwolenie na używanie takiego rodzaju mąki do produkcji np. pizzy, chleba czy ciasta.