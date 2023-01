Nie wolno pozwolić, by stosowana przez prezydenta Rosji Władimira Putina taktyka ciągłej agresji na sąsiednie kraje uszło mu na sucho, bo w przeciwnym razie będzie to robił dalej - podkreślił Buschmann. To nie czyni Europy bezpieczniejszą, ale bardziej niepewną. Dlatego Ukraina musi wygrać swoją toczoną w obronie własnej wojnę - dla siebie, ale i dla nas - zaznaczył. Dla mnie było i jest ważne, że w kwestii dostaw broni bardzo ściśle koordynujemy działania z naszymi sojusznikami - powiedział minister.

"Ukraina ma prawo do samoobrony"

Ukraina ma prawo do samoobrony - podkreślił Buschmann. W żadnym wypadku, nawet w przypadku ataków Ukrainy na cele w Rosji, dostawcy broni lub kraje, w których broń została wyprodukowana, nie staną się stronami wojny - uważa minister. Ukraina ma rację, bo prowadzi wojnę obronną - dodał. Zgodnie z prawem międzynarodowym mamy prawo dostarczać Ukrainie broń w tym celu. Nie stajemy się przez to stroną w wojnie. Nie ma znaczenia, jakiej jakości jest broń - zaznaczył niemiecki minister sprawiedliwości.

Z Berlina Berenika Lemańczyk