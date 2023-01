Jak wskazał przewoźnik w komunikacie, pierwszy miesięczny rekord przewozowy padł w maju, kiedy ponad 5,26 mln osób podróżowało z PKP Intercity.

W czerwcu z przewoźnikiem podróżowało niemal 5,5 mln osób, a w lipcu - blisko 6,5 mln. W sierpniu z usług przewoźnika skorzystało ponad 6,5 mln podróżnych.

"Odbudowujemy rolę kolei w Polsce"

Od kilku lat odbudowujemy rolę kolei w Polsce, a miniony niedawno rok pokazał, że jesteśmy na dobrych torach do osiągnięcia naszego celu, którym jest jak największa popularyzacja podróży pociągami. Rekordowe wyniki to dla nas powód do dumy, jak i wyraz zaufania ze strony podróżnych - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

autor: Łukasz Pawłowski