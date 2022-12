Wkład finansowy Niemiec do budżetu UE osiągnął w ubiegłym roku rekord. Według obliczeń Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA) Niemcy wniosły do wydatków wspólnotowych Unii Europejskiej w 2021 roku około 25,1 mld euro netto. Francja, z kwotą 12,4 mld euro, przekazała o połowę mniej, a Włochy, z kwotą około 3,2 mld euro, mniej niż jedną siódmą.

Polska największym beneficjentem

Według wyliczeń największym biorcą netto w wartościach bezwzględnych była Polska, która dostała z budżetu UE o ok. 11,8 mld euro więcej niż do niego wpłaciła. W dalszej kolejności znalazły się Grecja - 4,5 mld euro, Węgry - ok. 4,1 mld euro i Rumunia - niecałe 4 mld euro.

W 2020 roku wkład netto Niemiec był znacznie niższy i wynosił około 19,4 mld euro. Jednak podczas negocjacji w sprawie ram finansowych UE na lata 2021-2027 RFN i inni płatnicy netto zgodzili się ponownie zwiększyć swój wkład, aby w dużym stopniu zrekompensować stratę wynikającą z wyjścia z UE płatnika netto - Wielkiej Brytanii.

Dane te wzbudzają spore zainteresowanie głównie ze względu na duże sumy płynące do Polski i Węgier. Niemieckie media przypominają, ze to państwa, które są krytykowane z powodu łamania zasad praworządności i naruszania innych podstawowych wartości UE.

Na razie zamrożone jednak zostały w budżecie Wspólnoty niektóre fundusze dla Węgier. Odpowiedzialna zarówno za unijny budżet, jak i za przestrzeganie zasad praworządności Komisja UE nie chciała skomentować powyższych danych, o co poprosiła agencja DPA. Bruksela już od jakiegoś czasu nie publikuje podobnych zestawień finansowych, ponieważ obawia się, że dane mogą zostać wykorzystane do celów politycznych chociażby przez przeciwników UE w krajach będących płatnikami netto.