W piątek premier Morawiecki wraz z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, spotkał się w podpoznańskim Biedrusku z żołnierzami szkolącymi się na czołgach Abrams. W wystąpieniu premier podkreślił, że budżet na cele obronne na 2023 rok "został zaplanowany w wielkości ponad 3 razy większej, może nawet 4 razy (większej) niż w 2015 roku".

Reklama

Podstawowym filarem nowoczesnej armii - polska produkcja i zakupy najnowocześniejszego sprzętu za granicą. Dzisiaj razem z premierem Błaszczakiem wizytujemy jednostkę, która gości już najnowocześniejsze czołgi świata - Abramsy. (...) Abramsy jako czołgi, które nie mają sobie równych na polu walki będą stanowiły znakomity potencjał odstraszania naszych potencjalnych wrogów - mówił Morawiecki.

Jak podkreślił, filarem armii muszą być także silne finanse. - To właśnie dzięki naprawie finansów publicznych stać nas na to, aby dokonywać tych zakupów, o skali do tej pory nieznanej. Powtarzam - to także środki Z Krajowego Planu Odbudowy, które wejdą w polskie inwestycje, ukażą się także w postaci podatków, wynagrodzeń polskich pracowników, wzmocnią potencjał obronności Polski; przydadzą się bardziej w umocnieniu bezpieczeństwa państwa polskiego - zaznaczył premier.

Morawiecki jako kolejny filar bezpieczeństwa wskazał uczestnictwo w sojuszach. - Jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata - NATO, a naszym najważniejszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, najsilniejsza armia świat - podkreślił szef rządu.

Reklama

Polski żołnierz to determinacja i odwaga w obronie ojczyzny; polski żołnierz to etos polskiego munduru; jest hardy, odważny i profesjonalny. Na polskim żołnierzu możemy opierać bezpieczeństwo państwa polskiego, jestem o tym przekonany - dodał premier, dziękując żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych za ich służbę.

Ta krwawa lekcja z historii, krwawa lekcja, którą dzisiaj obserwujemy na Ukrainie, uczy nas, że nie możemy oszczędzać na polskiej armii, że musimy dokonać ogromnego wysiłku - takiego, jakiego teraz dokonujemy, żeby polska armia była rzeczywiście już wkrótce taka, jaką już teraz opisuje zagraniczna prasa. Jesteśmy oczywiście dumni i cieszymy się, jak czytamy te artykuły, że polska armia jest na szybkiej drodze do stania się najsilniejszą armią Europy. Ta projekcja jest dla nas dobrą strategią wytyczoną na przyszłość - mówił Morawiecki.

autorzy: Mikołaj Małecki, Anna Jowsa