"Zwracam się do sekretarz generalnej Rady Europy Mariji Pejczinović Burić oraz do Komitetu Ministrów RE o nawiązanie współpracy ws. uzyskania przez Polskę odszkodowań wojennych od Niemiec" - poinformował we wtorek wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Mularczyk podkreślił, że Polska konsekwentnie stara się umiędzynarodowić sprawę odszkodowań wojennych dla Polski za straty poniesione w wyniku II wojny światowej. - Dzisiaj chcę poinformować o kolejnej inicjatywie. W dniu dzisiejszym zwracam się do sekretarz generalnej Rady Europy pani Mariji Pejczinović Burić oraz Komitetu Ministrów Rady Europy z prośbą o nawiązanie współpracy przy kwestii uzyskania odszkodowań wojennych od Niemiec poniesionych w wyniku II wojny światowej - przekazał wiceszef MSZ. Reklama Jak zauważył, dzisiaj państwo niemieckie nie poczuwa się do odpowiedzialności, aby te straty Polsce wyrównać mimo wysłania oficjalnej noty dyplomatycznej i wielu apeli ze strony polskich władz. - Nie widzimy chęci ani akceptacji podjęcia rozmów w tej sprawie - zaznaczył Mularczyk. "Die Welt": Polska "umiędzynarodowiła" sprawę reparacji, "niemcożerca" Mularczyk zaskoczył Zobacz również "W formule dialogu"? Dodał, że podczas ostatniej sesji Rady Europy w październiku przekazał Burić raport o polskich stratach wojennych. - Sekretarz generalna Rady Europy ze zrozumieniem odniosła się do naszych słusznych postulatów i podkreśliła, że tego typu sprawy powinny być rozstrzygane w formule dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami - dodał Mularczyk. Reklama 1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, z którego wynika, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł 609 mln zł. Raport przygotował działający w poprzedniej kadencji parlamentu zespół, którym kierował poseł PiS, obecny wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Karol Kostrzewa Bartosz Lewicki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję