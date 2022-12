Reklama

W sobotę w Gdańsku politycy Platformy Obywatelskiej z Pomorza na konferencji prasowej poinformowali o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w związku możliwymi nieprawidłowościami przy sprzedaży Lotosu.

"Wstrząsające" doniesienia medialne

W konferencji wzięli udział posłowie Agnieszka Pomaska i Tadeusz Aziewicz oraz europoseł Janusz Lewandowski.

Pomaska powiedziała, że jest wstrząśnięta doniesieniami medialnymi na temat fragmentów umowy, która dotyczy wyprzedaży spółki Lotos i przejęcia części tej firmy przez Saudi Aramco. Ta umowa wcześniej nie widziała światła dziennego, a wygląda na to, że powinna. Powinna przede wszystkim tą umową zainteresować się polska prokuratura, CBA. Jesteśmy ogromnie zdziwieni tym, że do tej pory żadne służby w Polsce nie objęły tarczą antykorupcyjną procesów w jakich była zawierana ta umowa i nie podjęły żadnych kroków po materiale, który ukazał się programie "Czarno na białym" w TVN24, który w dosyć jednoznaczny sposób sugeruje, że przy sprzedaży częsci Lotosu mogło dojść do bardzo poważnych nieprawidłowości - mówiła Pomaska i dodała, że w sobotę posłowie PO składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie i podpisanie umowy z Saudi Aramco.

Posłanka cytując pismo mówiła, że "zawiadamiamy o istotnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej polegającego na tym, że osoby działające w imieniu PKN Orlen w związku z zawartą umową sprzedaży udziałów spółki Lotos z saudyjską spółką Saudi Aramco dopuściły się sprzedaży z pominięciem przepisów o kontroli niektórych inwestycji oraz innych nieprawidłowości proceduralnych zagrażających interesom Rzeczypospolitej Polskiej". Dodała, że w sobotę zawiadomienie zostanie wysłane do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.

Uzasadnienie zawiadomienia PO

W uzasadnieniu pisma politycy PO podnoszą, że "okoliczności sprzedaży udziałów LOTOS przez PKN ORLEN saudyjskiej spółce Saudi Aramco wskazują na to, że transakcja sprzedaży odbyła się prawdopodobnie poza kontrolą służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i że ta transakcja jest nielegalna". "Sprzedaż przez Orlen części Lotosu spółce Saudi Aramco odbyła się z naruszeniem Ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Służbom specjalnym nie pozwolono ocenić, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu Polski mimo że Saudi Aramco współpracuje z Rosją. Ponadto sprzedaży przez Orlen udziałów w Lotosie spółce Saudi Aramco nie konsultowano pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Polski" - czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Europoseł Janusz Lewandowski podczas konferencji dodał, że umowa z Saudi Aramco, która jest skarżona do prokuratury, jest następstwem decyzji o likwidacji Lotosu nazywanej fałszywie fuzją z Orlenem. Z uwagi na dobór partnerów tej parcelacji w warunkach wojny staje się nie tylko nonsensem gospodarczym, ale także zamachem na bezpieczeństwo Polski - tłumaczył Lewandowski.

Wyjaśnienia Obajtka i Müllera

W piątek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił w rozmowie z PAP, że nie ma ryzyka niekontrolowanego zbycia udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Umowy w sprawie sprzedaży saudyjskiemu potentatowi naftowemu Saudi Aramco 30 proc. udziału w Rafinerii Gdańskiej są zawarte i wynegocjowane przez renomowane kancelarie krajowe i zagraniczne, zgodnie z najwyższymi standardami prowadzenia międzynarodowego biznesu.

Z kolei rzecznik rządu podczas piątkowej konferencji prasowej był pytany przez dziennikarzy o umowę sprzedaży saudyjskiemu potentatowi naftowemu Saudi Aramco 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej w ramach fuzji PKN Orlen Grupą Lotos, w kontekście doniesień medialnych o tym, że umowa miała zostać zawarta z naruszeniem prawa.

Nie znam tej umowy. Tutaj muszą się wypowiedzieć władze Orlenu. Ministerstwo Aktywów Państwach (MAP) sprawuje nadzór na tego typu działaniami i tam ten nadzór prowadzony jest na bieżąco. Co do szczegółów tej umowy nie posiadam wiedzy, bo nie wiem, czy ona nie jest częściowo objęta klauzulą, w związku z tym więcej informacji nie udzielę. Mogę tylko powiedzieć, że Ministerstwo Aktywów Państwowych zawsze w tego typu procesach bezpośrednio nadzoruje spółki skarbu państwa w takim zakresie, jaki wynika z ustaw, również ustawy, która dotyczy tych inwestycji wrażliwych, czy podmiotów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, bo jest taka ustawa, która te kwestie reguluje - powiedział Piotr Müller.

Autor: Krzysztof Wójcik