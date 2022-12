Złoty we wtorek ok. godz. 7.40 osłabił się w stosunku do euro o 0,07 proc., do 4,69 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,06 proc., za którego trzeba było płacić 4,75 zł.

Polska waluta umocniła się wobec dolara amerykańskiego o 0,14 proc., którego wyceniano na 4,44 zł.

W poniedziałek ok. godz. 17.05 euro kosztowało 4,69 zł, dolar 4,46 zł, a frank szwajcarski – ok. 4,76 zł.