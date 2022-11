Reklama

Władze Chin obstają przy polityce "zero Covid" i dążą do całkowitej eliminacji koronawirusa z kraju, ale według komentatorów stało się to znacznie trudniejsze z powodu nowych, bardziej zaraźliwych wariantów patogenu.

Rekord zakażeń

W poniedziałek państwowa komisja zdrowia Chin zgłosiła ponad 40 tys. lokalnych infekcji, z czego ponad 36 tys. to przypadki bezobjawowe. Obecnie w kraju na Covid-19 objawowo choruje ponad 33 tys. pacjentów, przy czym stan 104 określono jako poważny.

Poniedziałek jest kolejnym dniem z rzędu, gdy bilans nowych infekcji jest najwyższy od początku pandemii. Obecna fala jest większa niż wiosną, gdy na dwa miesiące surowym lockdownem objęto Szanghaj. Jest też bardziej rozlana po kraju.

Surowe restrykcje

Obecnie ograniczenia i zakazy wychodzenia z domów obowiązują na szeroką skalę między innymi w Kantonie i Chongqingu, gdzie wykrywano ostatnio najwięcej infekcji. Analitycy z firmy Nomura szacowali w ubiegłym tygodniu, że restrykcje dotykają ponad 400 mln Chińczyków i ponad 20 proc. chińskiej gospodarki.

Powracające lockdowny, masowe testy, ograniczenia podróży i działalności firm, wszechobecne kontrole i inwigilacja przy użyciu aplikacji śledzących na telefonach uderzają w gospodarkę i irytują mieszkańców, ale według władz zapobiegają milionom potencjalnych zakażeń i zgonów na Covid-19.

Masowe protesty

W weekend w Szanghaju, Pekinie i innych miastach kraju odbywały się demonstracje przeciwko polityce "zero Covid" i restrykcjom. Demonstranci wznosili między innymi okrzyki: "Chcemy wolności, nie lockdownów".

Protesty wybuchły w reakcji na pożar w borykającym się z lockdownami mieście Urumczi, stolicy regionu Sinciang. Władze cenzurowały w internecie pytania, czy restrykcje utrudniły ewakuację i gaszenie pożaru, w którym zginęło co najmniej 10 osób.

Chińskie władze jak dotąd deklarowały zamiar utrzymania polityki "zero Covid", choć ogłaszały również kroki w celu jej "optymalizacji", by restrykcje stosowane były bardziej precyzyjnie. Urzędnicy zwracali uwagę na dużą liczbę ludności kraju, różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami oraz ograniczone zasoby medyczne.