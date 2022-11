Reklama

Partie koalicyjne SPD, Zielonych i FDP w niemieckim Bundestagu "przychyliły się do moich propozycji zapewnienia środków dla Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego w budżecie BMBF (ministerstwo edukacji) na rok 2023 i lata następne. W 2023 roku do dyspozycji będzie 1 mln euro, a w 2024 i 2025 roku po 2 mln euro" - napisał Nietan. "Rząd federalny i wspierające go frakcje koalicyjne stworzyły w ten sposób punkt wejścia dla uzupełniającego finansowania federalnego dla języka polskiego jako języka pochodzenia".

Nadrzędne znaczenie stosunków polsko-niemieckich

"W strukturze federalnej Republiki Federalnej Niemiec za promocję oferty szkolnej w zakresie nauki języka polskiego zarówno jako języka obcego, jak i języka ojczystego lub języka pochodzenia odpowiadają kraje związkowe" - podkreślił koordynator w swoim oświadczeniu.

Reklama

"Ze względu na nadrzędne znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla współistnienia w Europie rząd federalny powinien wspierać kraje związkowe w ich wysiłkach na rzecz aktywnego ogłaszania istniejących ofert nauczania w języku ojczystym, rozpoznawania potrzeb w skali całego kraju i - w razie zapotrzebowania - tworzenia odpowiednich dalszych ofert" - napisał Nietan.

Promocja nauczania języka polskiego w Niemczech

"Bardzo się cieszę, że środki z budżetu federalnego umożliwią KoKoPolowi pracę nad ukierunkowaną dalszą promocją nauczania języka polskiego w Niemczech" - podkreślił Dietmar Nietan w oświadczeniu.

Rozmowy ministra Czarnka ze stroną niemiecką

W październiku podczas wizyt w Berlinie minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek odbył ze stroną niemiecką rozmowy, dotyczące finansowania nauki języka polskiego jako ojczystego w ramach budżetu federalnego. Określił je wówczas jako "bardzo ważne i pozytywne". Prace idą w dobrym kierunku - zaznaczył.

Reklama

Minister Czarnek rozmawiał wtedy m.in. z posłem Nietanem, który, jak powiedział PAP polski minister, "dba o te kwestie i lobbuje w Bundestagu za tym, żeby rzeczywiście fundusz obiecany jeszcze w traktacie (polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie podpisanym w 1991 roku) stworzyć i żeby on pokrywał się z tym, co my przeznaczamy i przeznaczyliśmy do tej pory na naukę języka niemieckiego jako ojczystego w Polsce dla mniejszości niemieckiej".

Powrót do poziomu finansowania nauki języka niemieckiego

Ja zagwarantowałem dokładnie to samo, co z mównicy sejmowej i co gwarantujemy od roku, że jeśli Niemcy wykonają swoje zobowiązania traktatowe, to my wrócimy do poziomu finansowania nauki języka niemieckiego jako ojczystego dla mniejszości niemieckiej, wrócimy do tego, co było jeszcze rok temu. Chcemy wzajemności w tych relacjach i mam nadzieję, a optymizm wywodzę z dzisiejszych dwóch spotkań z panem posłem Nietanem i z panią minister nauki RFN, że jednak strona niemiecka zaczyna myśleć o tym, że wzajemność po prostu jest potrzebna. Tu nawet nie chodzi o wielkie pieniądze, z punktu widzenia RFN na pewno nie są wielkie, chodzi o wzajemność w relacjach. Tego się domagamy - oświadczył minister Czarnek.

Z Berlina Berenika Lemańczyk