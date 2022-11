Nie ma spójnego i prostego dostępu do kontroli prywatności we wszystkich aplikacjach w Chrome lub Androidzie”. System reklamowy tak naprawdę nie daje użytkownikom wyboru, Są ukryte funkcje, o których ludzie nie wiedzą – autorami tych zdań są pracownicy spółki Alphabet, właściciela m.in., . Ponad 30 cytatów pochodzących z wewnętrznych wywiadów przeprowadzonych przez Biuro Ochrony Prywatności i Danych Google (PDPO) w 2020 r. ujawniła sędzia federalna z Kalifornii prowadząca jedną ze spraw spółki. Za karę. Jak relacjonuje prawniczy serwis mLex, sędzia uznała, że spółka zataja materiał dowodowy w procesie dotyczącym naruszeń prywatności przez. Postanowiła więc pokazać szerzej to, co firma Google chciałaby ukryć.