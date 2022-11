Po przegłosowaniu przeprowadzenia reasumpcji ws. reguły wydatkowej posłowie opozycji opuścili posiedzenie komisji.

Projekt ustawy, która ma wyłączyć w tym roku z limitu wydatków środki m.in. na obronność i skutki kryzysu energetycznego, został we wtorek skierowany do dalszych prac w komisji finansów. W głosowaniu Sejm nie przychylił się do wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

We wtorkowym głosowaniu Sejm nie przychylił się do wniosku opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Tym samym projekt został skierowany do prac w komisji finansów publicznych. Zdecydowano też, że komisja ma przedstawić sprawozdanie w terminie umożliwiającym rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu.