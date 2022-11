We wtorek szef klubu KO Borys Budka i przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski złożyli w Sejmie wniosku o odwołanie Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości.

Reklama

- Skoro jedyną przeszkodą do odblokowania środków europejskich jest zmiana bardzo złych ustaw z zakresu wymiaru sprawiedliwości, które firmował Zbigniew Ziobro, skoro przeszkodą jest weto zgłaszane przez Ziobrę, to mówimy sprawdzam - powiedział Budka.

Podkreślił, że politycy opozycji "są gotowi". - Wspólnie z Lewicą położyliśmy na stole ustawę, która odblokowuje środki europejskie, ale jednocześnie pomagamy Kaczyńskiemu w dokonaniu tego, co dziś jest niezbędne dla polskiej racji stanu - pomagamy pozbyć się największego szkodnika, jakim jest Zbigniew Ziobro - mówił szef Klubu KO.

Hołownia: Umiarkowane szanse, ale będziemy głosowali za

- W mojej ocenie ten wniosek ma umiarkowane szanse powodzenia, ale oczywiście jeśli zostanie położony na stole, będziemy głosowali za odwołaniem Zbigniewa Ziobry - zapowiedział Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Jego zdaniem, ministra Ziobrę należy odwołać, jednak nawet jeśli to się uda, wówczas prezes PiS Jarosław Kaczyński zastąpi jednego "szkodnika" drugim.

Reklama

Hołownia uważa, że każdy wniosek składany ws. jakiegokolwiek ministra w rządzie Zjednoczonej Prawicy działa na obóz rządzący mobilizująco. - Zawsze jest tak samo i możemy spodziewać się, że tym razem też tak samo będzie - powiedział.

Reklama

- My podchodzimy z dystansem do tego typu teatralnych, a nie ściśle politycznych gestów, bo politycznym gestem byłoby wysunięcie wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec premiera i Mateusza Morawieckiego i zmiana tego rządu - dodał lider Polski 2050.

Opozycja zapowiadała złożenie takiego wniosku w zeszłym tygodniu. Mówił o tym m.in. lider PO Donald Tusk. - Odwołajmy go wspólnie. No bo co jest ważniejsze? Te ponad 300 mld zł dla Polski, czy stołek dla ministra Ziobro? Nie ma żadnego problemu. Złożymy wniosek o wotum nieufności dla ministra Ziobry przed najbliższym posiedzeniem Sejmu i pomożemy wam odwołać tego człowieka, też w waszym interesie, bo jeśli Polska dostanie te nam należne pieniądze, to wszystkim będzie lepiej, także sympatykom partii rządzącej - przekonywał Tusk w ubiegły czwartek.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231), na wniosek zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. (PAP)

Daria Kania