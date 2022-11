Od wyzwoleńczego zwycięstwa w Chersoniu do dyplomatycznego zwycięstwa w Nowym Jorku - Zgromadzenie Ogólne ONZ dało właśnie zielone światło dla utworzenia mechanizmu w sprawie reparacji za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Agresor zapłaci za to, co zrobił - napisał prezydent na Twitterze.

Zgromadzenie ONZ

Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało w poniedziałek rezolucję rekomendującą stworzenie spisu szkód wojennych wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie oraz ustanowienie międzynarodowego mechanizmu w sprawie reparacji. Mówi też o konieczności pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności, w tym w drodze reparacji.

Za niewiążącą rezolucją, zgłoszoną przez Ukrainę i popartą m.in. przez Polskę, zagłosowały 94 państwa, 14 było przeciw, a 73 wstrzymały się od głosu.