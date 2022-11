W poniedziałek w Sejmie odbyły się konsultacje dokumentu programowego Polski 2050 pt. "Państwo i Kościół na swoje miejsca", zawierającego rozwiązania mające na celu uporządkowanie relacji między państwem a związkami wyznaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego. Dzisiaj państwo PiS i Kościół katolicki żyją w konkubinacie i to nie jest dobre rozwiązanie, należy ten związek uregulować, zamienić go w związek partnerski z jasno określonymi warunkami - powiedział po konsultacjach lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Od wielu lat dużo mówi się na temat naprawy relacji pomiędzy państwem, a kościołem, ale niewiele się w tej kwestii robi i przekonywał, że jest wiele do zmiany - mówił. Według niego konieczna jest likwidacja Funduszu Kościelnego, który - jak mówił - w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł z 140 mln zł do 215 mln zł. - i to w czasie kryzysu, kiedy państwu brak pieniędzy na podstawowe rzeczy. Tymczasem pieniądze, które przekazuje aktualnie rządząca większość sejmowa Kościołowi, rosną z roku na rok. Trzeba skończyć z korupcjogennym, przestarzałym mechanizmem, gorszącym w dzisiejszych czasach - powiedział. Uważamy, że w Polsce powinien być odpis podatkowy, taki jak odpis na organizacje pożytku publicznego - wyjaśnił.

Co z religią w szkołach?

Drugą rzeczą budzącą niepokój Polski 2050 jest odmawianie przekazania dokumentów polskim organom ścigania prowadzącym postępowania w sprawach oskarżeń o pedofilię przez Dykasterie Watykańskie. Państwo polskie, reprezentujące ofiary, ma pełne prawo do tego, żeby wgląd do takich dokumentów uzyskać - zaznaczył Hołownia. Poinformował, że Polska 2050 postuluje powołanie specjalnej grupy prokuratorów w Prokuraturze Krajowej dedykowanych do badania przypadków pedofilii.

Hołownia mówił również, że uregulowana musi zostać kwestia finansowania wszystkich biznesów ojca Tadeusza Rydzyka. Musimy się dowiedzieć, ile kosztował nas polityczny mechanizm pompowania pieniędzy w środowisko, które ma być zapleczem medialnym i ideologicznym obecnej władzy - mówił.

Kolejna kwestia, która wymaga zmiany według lidera Polski 2050, to lekcje religii w szkołach. Hołownia jest zdania, że prawo - deklarację interpretacyjną do konkordatu, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej - należy dostosować do aktualnej sytuacji. Polska 2050 proponuje m.in. to, aby uczniowie powyżej 15 roku życia sami decydowali, czy chcą brać udział w lekcjach religii.

Obecna na konferencji Miłosława Zagłoba z Instytutu Strategie 2050 mówiła o pojawiających się doniesieniach o kolejnych przypadkach czynów zabronionych popełnianych na szkodę małoletnich. W 1997 roku obiecano nam państwo na zasadzie autonomii, wzajemnego poszanowania państwa i związków wyznaniowych - mówiła. Zwracała uwagę, że obecnie mamy mariaż tronu z ołtarzem i przekonywała, że w państwie, którego chce Polska 2050, nie ma na to przyzwolenia.

Dokument programowy pt. "Państwo i Kościół na swoje miejsca. Jak dobrze przeprowadzić uporządkowanie relacji między państwem a związkami wyznaniowymi", ze szczególnym uwzględnieniem roli Kościoła katolickiego został opublikowany w styczniu 2021 roku przez Instytut Strategie 2050. W listopadzie opublikowano zaktualizowaną wersję dokumentu. (PAP)

Autor: Daria Kania