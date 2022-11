Tekst szefa polskiego rządu ukazał się na łamach "Newsweeka" z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Premier Morawiecki opisał w nim uniwersalizm idei republikańskich I Rzeczpospolitej, oceniając, że "ten projekt nie był pozbawiony wad i ostatecznie uległ destrukcji w starciu z brutalną siłą zaborców. Jednocześnie jego ambicje stworzenia przestrzeni dla współistnienia wielu narodów i kultur pozostają aktualne do dziś. Ta alternatywna ścieżka nowoczesności mogłaby być inspiracją dla dzisiejszej UE".

Niestety - jak zaznaczył premier - mimo że historia upadku i odrodzenia Polski po 123 latach to elementarna wiedza dla każdego Polaka, jest ona mało znana na Zachodzie.

A przecież mowa o zniszczeniu jednego z największych państw na kontynencie. Rzeczpospolita Obojga Narodów (...) została zaatakowana i zlikwidowana przez swoich sąsiadów. Do niewoli trafił nie tylko naród polski, ale także litewski i ukraiński - podkreślił Morawiecki.

W opinii szefa polskiego rządu historia polskiej walki o niepodległość jest podobna do walki, jaką obecnie toczy Ukraina z Rosją. Premier zwrócił również uwagę na to, że propaganda niemiecka pisała w 1920 r. o rychłym upadku nowo odrodzonego państwa polskiego w obliczu bolszewickiej napaści, a na niepodległość Polski nie godziła się ani rewolucyjna Rosja, ani Niemcy. Jak podkreślił Morawiecki, obecnie "propaganda Putina również próbuje udowodnić, że Ukraina jako samodzielne państwo nie ma racji bytu, a sam naród ukraiński de facto nie istnieje. W lutym, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, nikt nie dawał tej drugiej szans na zwycięstwo. Jej los wydawał się przesądzony. A jednak stało się inaczej".

Są tacy, którzy traktują miejsce Polski na mapie świata jako przekleństwo. Zamiast o przekleństwie wolałbym mówić jednak o błogosławieństwie. Świadomość zagrożeń wyrobiła w Polakach specyficzny zmysł geopolityczny – ostrożność, która sprawia, że lepiej widzimy nadchodzące wyzwania i zagrożenia. To nie przypadek, że Polska jako pierwsza ostrzegała przed odrodzeniem rosyjskiego imperializmu. Przez wieki nauczyliśmy się być czujni - napisał premier.

Jak zauważył, ze względu na tę właśnie czujność Polacy traktują niepodległość jako ciągłe zadanie do realizacji: To dlatego w najbliższym czasie na bezpieczeństwo przeznaczymy 3 proc. PKB. To dlatego zbudowaliśmy Baltic Pipe, rurociąg prowadzony w poprzek Nord Stream, w poprzek rosyjskich interesów. To dlatego inwestujemy w budowę elektrowni jądrowych. Kwestia niepodległości decyduje się dziś na wielu frontach, a ochrona granic jest tylko jednym z nich.

Dbamy o polską niepodległość nie tylko w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia Polaków. Jako lider wschodniej flanki NATO chronimy cały sojusz. Tak jak sto lat temu, tak i teraz Zachód może liczyć na Polskę - podkreślił premier Morawiecki.

"Opowiadamy Polskę światu"

Tekst polskiego premiera ukazał się w amerykańskim tygodniku w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu" z okazji obchodzonego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości. To wydanie projektu powstało przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Fundacji Narodowej, a także Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.