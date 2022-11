Dzięki mocnemu procesorowi Helio G99, realme 10 oferuje 40 proc. wyższą wydajność energetyczną w stosunku do swoich poprzedników z serii 9, zapewniając płynne działanie systemu z mniejszymi opóźnieniami. Wydajność CPU wzrosła o 25%, wydajność GPU wzrosła o 78 proc., a dzięki technologii 6nm ogólny pobór mocy został zmniejszony o 20 proc.. Test AnTuTu w wariancie 8+128 GB osiągnął 400 084 punktów - najwyższy wśród wszystkich smartfonów z procesorem G99.

Nowy smartfon realme jest efektywnym narzędziem dla entuzjastów gier mobilnych. Np.: gra PUBG działa na stałym poziomie 40 klatek na sekundę (w trybie zrównoważonym). Gracz może cieszyć się tym tytułem nieprzerwanie przez prawie 10 godzin, nie doświadczając przy tym żadnych zacięć czy opóźnień. realme 10 został wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 33W SUPERVOOC. Użytkownik może naładować telefon od 0 do 50 proc. w 28 minut.

realme 10, we wprowadzonej do Polski wersji, oferuje 128 GB pamięci ROM, a także 8 GB pamięci RAM, która jest wspierana przez dodatkowe 8 GB wirtualnej pamięci RAM. Dzięki 16 GB dynamicznego RAM telefon działa szybko i płynnie. Smartfon został w całości zoptymalizowany pod procesor G99 i jest jedynym produktem z tego segmentu, który otrzymał certyfikat 36-miesięcznej płynności TÜV SÜD. realme 10 przyznano ocenę „A”, czyli najwyższą w tym standardzie.

Ekran Super AMOLED 90Hz

Ekran w realme 10 pozwala cieszyć się wyświetlanymi treściami z żywymi kolorami i 1000 nitami szczytowej jasności. Dzięki temu, użytkownicy z łatwością mogą korzystać z telefonu nawet

w intensywnym świetle dziennym. Wyświetlacz jest również chroniony przez Gorilla Glass 5. Bezwyspowy realme 10 posiada solidny aparat z obiektywem głównym 50 MP i kamerą selfie 16 MP. Telefon oferuje ulepszony tryb nocny. Dzięki technologii ProLight, w znacznym stopniu redukuje szumy, a szybkość migawki, również za sprawą wydajnego procesora, została poprawiona o 121%. Tryb Street Photography 2.0 zawiera filtr, który nadaje zdjęciom charakter wprost z lat 90., a także funkcję Peak and Zoom, dzięki której użytkownicy mogą ręcznie kontrolować strefy ostrości oraz swobodnie przybliżać i oddalać zdjęcia.

Moc spotyka styl

Design jest zawsze istotnym elementem produktów realme. Projektanci modelu z serii 10 czerpali inspirację z kosmosu, starając uchwycić siłę i dynamikę cząsteczek poruszających się z prędkością światła. realme 10 jest najcieńszym telefonem tej marki: ma 7,95 mm grubości, a lekka waga (179 g) zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długich sesji gier. Telefon dostępny jest w dwóch kolorach: białym i czarnym.

Oferta na start, cena i dostępność

Od dziś do 10 listopada, do godziny 15:00, realme 10 (8/128) będzie dostępny w wyjątkowej cenie: 1199 zł.

realme wprowadza także nowe, tanie słuchawki

Potrójny tytanowy przetwornik basowy nowych słuchawek realme został opracowany przez profesjonalny zespół akustyków z Europy. Zapewnia on głębsze zanurzenie w basie i lepszą rozdzielczość w zakresie wysokich i niskich częstotliwośc. Słuchawki realme Buds Air 3S wspierają odtwarzanie Dolby Atmos, a spersonalizowane strojenie EQ zapewnia użytkownikowi możliwość dostrojenia ich brzmienia do swoich potrzeb i preferencji.

Muzyczna inspiracja i ergonomiczny design

Design słuchawek Buds Air 3S inspirowany jest pozytywką, z minimalistyczną i chłodną kolorystyką. Górna pokrywa etui jest przezroczysta, nadając całemu produktowi futurystyczny i zwiewny charakter. Będą dostępne w dwóch kolorach: białym i czarnym. Słuchawki posiadają innowacyjną konstrukcję krótkich trzonów dousznych oraz silikonowe końcówki skrzydełek, które gwarantują komfortowe dopasowanie. Proces próżniowego powlekania słuchawek tworzy ceramiczną (w wersji w kolorze czarnym) lub metaliczną (w wersji w kolorze biały) teksturę, nadając im nowoczesny i stylowy wygląd. Miękki, przyjazny dla skóry materiał z silikonu jest wygodny, a specjalne końcówki skrzydełek pozwalają na bezpieczne dopasowanie słuchawek do wewnętrznych konturów ucha. realme Buds Air 3S stabilnie trzymają się po osadzeniu, dzięki czemu świetnie sprawdzą się u osób, które prowadzą aktywny tryb życia. Posiadają także stopień ochrony IPX 5, co oznacza, że są wodoodporne.

30 godzin z muzyką

realme Buds Air 3S posiadają dużą pojemność baterii, która zapewnia do 30 godzin odtwarzania muzyki. Słuchawki i etui ładujące osiągają 100% w ciągu zaledwie jednej godziny. Co więcej, 10 minut szybkiego ładowania zapewnia 5 godzin działania. Obecny w nowych słuchawkach realme Bluetooth 5.3 zapewnia wysoką wydajność komunikacji i bezprzewodowej współpracy urządzeń, poprzez ulepszenie okresowych transmisji, aktualizacji połączenia i hierarchii kanałów. Nowa generacja technologii Bluetooth 5.3 oferuje niższe zużycie energii, niższe opóźnienia, lepszą odporność na zakłócenia i bardziej stabilne sygnały. Bezprzewodowe słuchawki realme Buds Air 3S trafią do sprzedaży w drugiej połowie listopada 2022 roku. Ich cena wyniesie 249 zł