Jak informuje dziennik, syn rotmistrza Witolda Pileckiego w rozmowie z "SE" potwierdził złożenie wniosku do sądu. "Nie chciał jednak rozmawiać o szczegółach. Informację o wpłynięciu takiego wniosku i planowanej rozprawie potwierdziły nam Sąd Okręgowy w Warszawie, a także Prokuratura Regionalna w Warszawie" - pisze gazeta.

Wniosek o kwotę 26 mln zł

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie, którego dotyczy zapytanie, wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prokuratura została zawiadomiona o sprawie - mówi w rozmowie z dziennikiem rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.

Według "SE" pełnomocnicy Andrzeja Pileckiego wnioskują o łączną kwotę 26 102 978,50 zł. "Wniosek ten rozbili na trzy elementy" - czytamy.

Trzy elementy wniosku

"Pierwszy to odszkodowanie za wyrok śmierci. Wniosek dotyczy zarządzenia na rzecz Andrzeja Pileckiego kwoty 25 mln zł wraz odsetkami tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez ojca wnioskodawcy Witolda Pileckiego na skutek wydania i wykonania wyroku WSR w Warszawie z dnia 15 marca 1948 (…)" - podaje dziennik.

Gazeta wskazuje, że drugim elementem jest "żądanie ponad 36 tys. zł za szkodę doznaną przez ojca wnioskodawcy Witolda Pileckiego (…) na skutek tego samego wyroku". "Zaś trzeci to zasądzenie kwoty 1 102 978,50 zł z odsetkami tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez ojca wnioskodawcy Witolda Pileckiego na skutek pozbawienia go wolności w okresie od 8 maja 1947 r. do 25 maja 1948 r." - dodaje "SE".