Dwie haubice przeszły już naprawę i są w drodze na Ukrainę, a dwie kolejne sprowadzamy obecnie na Litwę w celu remontu - napisał minister.

Panzerhaubitze 2000 dla Ukrainy

27 lipca dziennik "Spiegel" poinformował, że rząd Niemiec zatwierdził sprzedaż Ukrainie 100 samobieżnych haubic Panzerhaubitze 2000. Produkująca uzbrojenie firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) złożyła 11 lipca wniosek o zezwolenie na produkcję Panzerhaubitze 2000 dla Ukrainy i dwa dni później otrzymała pozytywną odpowiedź od kierowanego przez Roberta Habecka ministerstwa gospodarki RFN. Zamówienie było warte 1,7 mld euro.

W połowie września niemieckie ministerstwo obrony powiadomiło, że Berlin dostarczy Kijowowi cztery kolejne samobieżne haubice wraz z pakietem amunicji, a dostawa zostanie rozpoczęta natychmiast. Liczba sztuk tego uzbrojenia przekazanych dotąd Ukrainie przez Niemcy wzrosła tym samym do 14.

Wcześniej informowano, że Panzerhaubitze 2000 ofiarowała Kijowowi również Holandia.

Panzerhaubitze 2000 kalibru 155 mm to jedne z najnowocześniejszych haubic na świecie, które mogą razić cele oddalone do 40 km i wystrzeliwać do 10 pocisków na minutę.