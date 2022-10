Mam bardzo poważne wątpliwości czy te może nawet nie plany, a chęci polityków partii rządzącej zostaną zrealizowane. Jeśli zderzymy te chęci z realiami, to jest to bardzo wątpliwe, aby takie masowe zakupy i w ogóle taka wielka armia mogła być w Polsce zbudowana - mówił na antenie RMF FM gen. Stanisław Koziej. Jak słyszę wystąpienia polityków rządzących, to oni mówią ciągle: chcemy, chcemy, chcemy, chcemy i chcemy, natomiast nie ma ciągle planów, programów i strategii, która by pokazywała dlaczego taką, a nie inną armię chcielibyśmy mieć - zauważył.

Reklama

Ja bym powiedział, że to wszystko, co dzisiaj o przyszłości polskiej armii się mówi, to jest taka megalomania w woluntarystycznym chaosie ministra obrony. Mówię o chaosie, dlatego, że nie słyszę o żadnych wielkich analizach strategicznych, które by uzasadniały od strony operacyjnej taką, a nie inną armię, takie, a nie inne wielkości, taki, a nie inny sprzęt - stwierdził gen. Koziej.

Generał krytykuje tłumaczenia MON

Minister obrony narodowej ciągle mówi, że ponieważ jest wojna w Ukrainie, a tam artyleria się sprawdza, to musimy kupować dużo artylerii. To jest jednak metoda ‘kopiuj - wklej’ - to, co w Ukrainie, to i my będziemy mieć, tylko te zakupy nie są robione na dzisiejszą wojnę z Rosją, tylko mają nas zbroić, przygotować na ewentualną przyszłą wojnę, gdyby w przyszłości Rosja chciała nas zaatakować - jako państwo NATO - stwierdził. Tymczasem, jak powiedział, następna wojna wcale nie przypominałaby obecnej. Zwłaszcza, że Rosja jest teraz mocno osłabiona. Brakuje mi więc takiej refleksji strategicznej przetworzenia tych wniosków z doświadczeń z Ukrainy na strategiczne, na dekady wymagania polskiej armii - stwierdził. Skrytykował też to, żebecne kierownictwo resortu obrony nie chce uzgadniać planów modernizacji z opozycją.

Reklama

Koziej: Putin chce nowej wojny ojczyźnianej

Były szef BBN skomentował też wprowadzenie stanu wojennego przez Putina na okupowanych terenach Ukrainy. To jest takie brnięcie Putina w tej jego beznadziei, ponieważ nie widzi jakiś sposobów pozytywnego rozstrzygnięcia wojny. Wprowadzenie stanu wojennego i stanów nadzwyczajnych w innych jeszcze regionach jest wstąpieniem na ścieżkę dojścia do ogłoszenia nowej wojny ojczyźnianej, że to już jest koniec myślenia kategoriami jakiejś ‘operacji specjalnej - podsumował generał