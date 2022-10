Unia Europejska potwierdza swoje stanowcze zobowiązanie do pociągnięcia Rosji oraz wszystkich sprawców i wspólników do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne na Ukrainie - czytamy w projekcie konkluzji szczytu unijnych przywódców, który rozpocznie się w czwartek. PAP miała możliwość wglądu do szkicu dokumentu.

"Zbrodnie wojenne popełnione na Ukraińcach, na które jest coraz więcej dowodów, oraz ciągłe niszczenie infrastruktury cywilnej są rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Unia Europejska potwierdza swoje stanowcze zobowiązanie do pociągnięcia Rosji oraz wszystkich sprawców i wspólników do odpowiedzialności, a także silne poparcie dla śledztw prowadzonych przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego" - czytamy w projekcie konkluzji. Reklama Weronika Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję