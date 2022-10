Drogi użytkowniku! Używamy plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia…”. Przysnęli państwo? A to dopiero początek komunikatu upchniętego drobnym maczkiem w wyskakującym okienku, jakim wita nas każda nowo odwiedzana witryna internetowa.

Kto się nie zgodzi, a po jakimś czasie wróci na stronę, znów będzie się mozolił z odhaczaniem. Kto się spieszy, raczej udostępni swoje dane. Zostanie na ich podstawie sprofilowany i przypisany do grupy osób o podobnych cechach, co naturalnie pozwoli usprawnić działanie serwisu, ułatwi kolejne logowanie itd. Lecz przede wszystkim posłuży do targetowania reklam, czyli kierowania ich do odbiorców mających pożądane – z punktu widzenia reklamodawcy – cechy.