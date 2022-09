- Ten sondaż daje premierowi nadzieję, że nie będą próbowali go odwołać, w tym sensie mu pomaga. Choć może ci w PiS, którzy chcą go odwołać, wiedzą, co się stanie za kilka tygodni, że węgla zabraknie, i chcą już dziś wskazać winnego - komentuje wyniki politolog. Nic dziwnego, że sondaż jest dobrze odbierany w otoczeniu premiera. - Sympatycy PiS chcą, by premier kontynuował swoją misję, prowadził rząd przez trudny czas, a wśród zwolenników opozycji część docenia premiera, a część oczekuje stabilizacji - mówi, sekretarz stanu kancelarii premiera i szef Rządowego Centrum Analiz.