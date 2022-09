Euro kosztuje 4,80, a dolar przebił historyczną granicę 5 złotych. W ciągu ostatniego tygodnia z polskiej giełdy wyparowało ponad 40 mld złotych. I wczoraj trafił na nasze biurka raport wybitnych polskich ekonomistów, którzy stwierdzili - zanim wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska - że polska gospodarka jest na krawędzi katastrofy. Zdaje się, że rząd PiS-u zrobił solidny krok naprzód - stwierdził Donald Tusk w nagraniu wideo udostępnionym na Twitterze.

"Głupie" i "niebezpieczne" pomysły władzy

I w tak trudnym czasie co robi ta władza? Rusza na wojnę z polską przedsiębiorczością. Ustawa Sasina, podatek nałożony wstecz na marże brutto - przedsiębiorcy dobrze rozumieją, że to oznacza śmiertelne zagrożenie dla polskich firm. Do tego minister Ziobro z pomysłami gigantycznych kar, bez wyroków sądowych, na polskie firmy... Już nie mówię o cenach gazu i prądu, które dobijają polskich przedsiębiorców od wielu miesięcy. Oni potrzebują pomocy i zrozumienia, a nie ataków - zaznaczył lider PO.

Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć - polscy przedsiębiorcy nie zostaną sami w tej trudnej chwili. Użyjemy wszystkich dostępnych środków, aby te niebezpieczne, głupie pomysły władzy zablokować - podsumował.