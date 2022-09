Premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy opowiedzieli się 8 września za ograniczeniem możliwości podróżowania po Europie dla obywateli Rosji. We wspólnym oświadczeniu premierzy zapowiedzieli ograniczenie możliwości wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych. Ograniczenie ma obowiązywać od 19 września.

W czasie wtorkowej konferencji w Wilnie, która odbyła się po polsko-litewskie konsultacjach międzyrządowych, premier Mateusz Morawiecki pytany był, przez jaki czas obywatele Rosji nie będą wpuszczani do tych czterech krajów UE i na ile to posunięcie będzie efektywny, biorąc pod uwagę, że nie bierze w nim udziału Finlandia.

To przykład znakomitej współpracy między Polską a Litwą, a także z innymi państwami bałtyckimi: Łotwą, Estonią. Nakłaniamy do tego pozostałe kraje UE na flance wschodniej - ocenił szef polskiego rządu.

Podkreślił, że "nie może być tak, żeby w momencie, kiedy toczy się wojna, turyści rosyjscy spokojnie sobie podróżowali po całej Europie". Rosyjskie społeczeństwo w ogromnym stopniu popiera politykę Putina - zauważył premier.

Cały czas jesteśmy wspólnie zwolennikami dopuszczalności przyznawania wiz humanitarnych, ale nie można udawać, że sytuacja jest normalna i z Rosji można podróżować do Wilna, Warszawy, Paryża, czy gdziekolwiek indziej - dodał. Sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna i dlatego bardzo dziękuję rządowi litewskiemu za jednoznaczne stawianie tej sprawy - powiedział Morawiecki.

Jak zaznaczył, "Polska i Litwa razem szukają takich rozwiązań, które będą wskazywały właściwe kierunki działań na przyszłość".

Wizyta Morawieckiego w Kijowie

Morawiecki nawiązał również do wizyty 15 marca w Kijowie mówiąc, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił wówczas, żeby Komisja Europejska i Rada Europejska nałożyły zakaz wjazdu do UE wszystkich członków partii Jedna Rosja. To była prośba narodu walczącego w dramatycznych okolicznościach o wolność; to była prośba narodu, który doświadczał mordów ze strony rosyjskiego wojska: Irpień, Bucza, Hostomel - mówił premier zwracając uwagę, że "nikt później na Radzie Europejskie na to się nie zdecydował".

Co jest więcej warte: prawo do podróżowania dla turystów rosyjskich czy konieczność wywarcia bardziej skutecznego nacisku na Kreml? - pytał premier. Zwrócił uwagę, że widać obecnie, że "coś łamie się na Kremlu, coś kruszeje na Kremlu, w Moskwie, w Rosji".

Wywrzyjmy razem tę presję i wspólnie, tak jak zaproponowaliśmy z Litwą, Łotwą, Estonią - razem cała UE niech zastosuje dalej idące restrykcje dotyczące podróżowania dla rosyjskich turystów, oczywiście z wyjątkiem tych, którzy są przeciwnikami systemu putinowskiego, systemu rosyjskiego - tego ruskiego miru, z którego oni są dumni, a my wiemy, że za nim kryje się śmierć, niewola i łzy - zaapelował szef polskiego rządu.

Autor: Magdalena Gronek, Rafał Białkowski