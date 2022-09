"Pojawia się wątpliwość, czy da się wyjść z najwyższej od kilku dekad inacji bez dodatnich realnych stóp procentowych" - uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz. Jak zdradziła w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", według niej podnoszenie stóp co miesiąc o 25 pb ma to do siebie, że kolejna podwyżka pojawia się, zanim efekty poprzedniej zdążą objawić się w gospodarce.

Pojawia się więc poważna wątpliwość, czy da się wyjść z najwyższej od kilku dekad inacji bez dodatnich stóp procentowych. Pragmatycznie duża część naukowców mówi, by obserwować efekty wygaszania polityki luzowania ilościowego i dostosowywać się do sytuacji na bieżąco. Pewna grupa zwraca jednak uwagę, że nigdy w historii nie udało się stłumić infacji bez dodatnich realnych stóp procentowych, na dodatek przy dość dużej aktywności rządów w transferach społecznych. W praktyce, jak zawsze, zobaczymy... ale nikt na poważnie nie rozważa scenariusza przeczekania infacji - powiedziała Tyrowicz w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Reklama Silnie ujemne stopy procentowe Obniżki stóp procentowych najwcześniej w 2024 roku? Kotecki z RPP nie ma złudzeń Zobacz również Na razie mamy silnie ujemne realne stopy procentowe: bank centralny daje niecałe 7 proc. rocznie - tyle jest warte jego zdaniem odroczenie wydatków o rok. Sęk w tym, że wobec poprzedniego roku nasz pieniądz jest wart o 16,1% mniej - dodała. Po 11 dotychczasowych podwyżkach główna stopa referencyjna wynosi 6,75 proc.. Inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 16,1 proc. r/r. Reklama Podnoszenie punktów bazowych Podnoszenie co miesiąc o 25 pkt bazowych ma to do siebie, że kolejna podwyżka pojawia się, zanim efekty poprzedniej zdążą objawić się w gospodarce. Między innymi dlatego Fed czy ECB podnoszą stopy rzadziej, ale więcej - wskazała także Tyrowicz. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński mówił, że - sądząc po wypowiedziach większości członków Rady - na posiedzeniu w październiku będzie rozważała brak podwyżki albo podwyższenie stóp procentowych o 25 pb.