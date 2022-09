Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Do projektu został dołączony wzór jednolitego wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania itp.

Wypełniając wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału. We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skąd tego gospodarstwa.

Będzie trzeba podać źródło ciepła w domu

Właściciele gospodarstw będą musieli również wskazać we wniosku rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła w domu. Czy jest to: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; kocioł olejowy. Trzeba będzie zaznaczyć również z jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany do ogrzewania (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy).

We wniosku znajduje się adnotacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej" - zaznaczono.

O dodatki energetyczne mogą ubiegać się też właściciele gospodarstw, którzy zgłosili bądź już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Składający wniosek muszą także zwrócić uwagę, że informacje jakie w nim zawrą, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Sejm na obecnym posiedzeniu rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła.

Ustawa przewiduje m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy. Dodatek w kwocie 3 tys. zł będzie przysługiwał, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. Wnioski o dodatek trzeba będzie złożyć do gminy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB.

autor: Michał Boroń