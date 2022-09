"Kierownictwo ArcelorMittal Poland podjęło decyzję o zmniejszeniu produkcji. Decyzja ta została podjęta po wnikliwej i dogłębnej analizie pogarszającej się w ostatnich tygodniach sytuacji na rynku" – poinformowano w czwartkowym komunikacie. Pod koniec września spółka zatrzyma wielki piec nr 3 w dąbrowskiej hucie. "Sytuacja rynkowa w Europie uległa dalszemu osłabieniu w okresie letnim. Obserwujemy spadek popytu, a portfel zamówień jest poniżej poziomu pracy technologicznego minimum dwóch wielkich pieców" – oświadczył dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Frederik Van De Velde.

Spółka wyjaśnia w komunikacie, że ograniczenie produkcji jest spowodowane kilkoma czynnikami: spowolnieniem aktywności gospodarczej w Europie, schodzeniem ze stanów magazynowych przez klientów, rosnącym importem spoza Unii Europejskiej, a także wzrostem cen gazu i energii.

Ceny uprawnień do emisji biją rekordy

Ponadto - jak wskazuje - ceny uprawnień do emisji CO2, które nie dotyczą producentów stali spoza Unii Europejskiej, osiągnęły w tym roku rekordowo wysoki poziom sprawiając, że produkcja stali w Europie staje się mało konkurencyjna. Zatrzymanie jednego wielkiego pieca z dwóch obecnie pracujących będzie oznaczać spowolnienie produkcji w części przetwórczej, w związku ze zmieniającym się portfelem zamówień na różne produkty.

ArcelorMittal Poland zatrudnia ok. 10 tys. osób; kolejne ponad 4 tys. pracuje w spółkach zależnych. Firma produkuje stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Wartość dotychczasowych inwestycji AMP to ponad 7 mld zł. AMP należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali, którego obroty sięgnęły w 2021 r. 76,6 mld USD, a łączna produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 69,1 mln ton. (PAP)

autorka: Anna Gumułka