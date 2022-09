W kolejnych miesiącach pójdzie jeszcze do góry. Przyczyni się do tego zaostrzanie polityki pieniężnej. Najbliższej podwyżki stóp procentowych ze strony RPP ekonomiści spodziewają się jutro. Dostęp do nowych hipotek ogranicza zalecenie nadzoru, by przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki brały pod uwagę również poziom stóp o 5 pkt proc. wyższy niż bieżący. "Sytuacja rynkowa nie zmieniła się na tyle, aby można było uznać za uzasadnione odstąpienie przez banki od zwięk- szonej ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców hipotecznych" – informuje KNF.

