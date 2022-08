W poniedziałek w niemieckiej miejscowości Bad Saarow pod Berlinem odbyła się konferencja prasowa przed posiedzeniem Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Te najbliższe dni, to jest czas na kontakty robocze pomiędzy ekspertami (...) i wymianę szczegółowych danych i szczegółowych wyników badań, ale też hipotez, które już po obu stronach (polskiej i niemieckiej - PAP) zostały postawione - powiedziała Moskwa. Minister poinformowała też, że wyniki badań wody z Odry zostały potwierdzone i zobiektywizowane w laboratoriach w Czechach i Holandii, a w tym tygodniu powinniśmy poznać jeszcze wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium w Wielkiej Brytanii.

Niemiecka minister: Niepokoi nas, że doszło do takiej sytuacji

Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska zaplanowane było już od dłuższego czasu, ale ze względu na aktualną sytuację na Odrze, ze względu na tę katastrofę, mamy do czynienia ze szczególnie aktualnym tematem - powiedziała na konferencji prasowej minister ochrony środowiska Niemiec Steffi Lemke. Jak dodała, wraz z polską minister klimatu i środowiska Anną Moskwą ustaliły, że w sprawie Odry obie strony muszą ze sobą ściślej współpracować. Przekazała, że została powołana grupa ekspertów, która "już się spotykała i która spotka się również w tym tygodniu".

Niepokoi nas, że doszło do takiej sytuacji. To znaczy, że musimy sprawdzić i usprawnić plany alarmowe. Ale musimy też patrzeć w przyszłość i zastanowić się, jakie powinniśmy podjąć kroki, aby naprawić ekosystem Odry - powiedziała Lemke – "Musimy się zastanowić, jakie podjąć działania, aby osiągnąć regenerację Odry, musimy zrobić wszystko, aby szkodliwe kwestie nie miały wpływu na Odrę. Do tego potrzebna jest dobra współpraca regionów oraz także na szczeblu ministerstw" – dodała niemiecka minister. Według Steffi Lemke na posiedzeniu rady będą omawiane m.in. tematy naturalnej ochrony klimatu oraz "poszukiwania odpowiedniej lokalizacji składowisk paliw radioaktywnych".