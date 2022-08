Ziobro odniósł się do sobotnich doniesień tygodnika "Der Spiegel", z których wynika, że wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova stała się przeciwniczką szefowej KE Ursuli von der Leyen w sprawie zaakceptowania polskiego KPO i wypłaty Polsce środków.

Gazeta +Der Spiegel+ usiłuje przedstawiać wersję, że to jakoby nie pani von der Leyen oszukała polski rząd i polskiego premiera, ale tak naprawdę za wszystkim stoi, przepraszam, nie chcę użyć sformułowania +wredna Czeszka+, ale pani Jourova. Otóż to są bajki dla grzecznych dzieci, to jest po prostu dalszy ciąg mataczenia ze strony Niemców - skomentował w poniedziałek minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski podczas konferencji prasowej w Koninie.

Ostre słowa Ziobry pod adresem von der Leyen

Von der Leyen jest i była ważnym politykiem niemieckim, w sposób jawny oszukała polskiego premiera, oszukała prezydenta, naraziła na upokorzenie, wyjazdy do Brukseli, pokazywanie projektu (nowelizacji ustawy o SN - PAP), projekt został zaakceptowany, a dziś słyszymy, że to już nie wystarczy i stawiane są kolejne żądania - mówił Ziobro.

Jak ocenił, "dzieje się scenariusz, przed którym ostrzegała Solidarna Polska, przed którym przestrzegałem pana premiera już w grudniu 2020 r., w lipcu też ostrzegając, że ustępstwa wobec cynicznych, zdeterminowanych niemieckich głównie polityków, bo to oni odgrywają wiodącą rolę, zakończą się zwiększoną presją, szantażem, kolejnymi matactwami i w konsekwencji będziemy okradani".

Polska jest okradana i wiodącą rolę w tym łupieniu Polski odgrywa polityka niemiecka, politycy niemieccy z Niemką von der Leyen na czele, to jest fakt - podkreślił Ziobro.

Jak kontynuował, "skoro te fakty dzieją się na naszych oczach, to musimy szukać recepty i wyjścia z tej sytuacji". Będziemy jako Solidarna Polska zwracać się do premiera Morawieckiego, skoro zaufał w swoim czasie pani Merkel i zaufał pani von der Leyen i mimo naszych ostrzeżeń uznał, że te środki nie będą blokowane, nie będziemy szantażowani, to dziś oczekujemy, aby premier przedstawił nam plan B - mówił Ziobro. Jesteśmy gotowi dalej współdziałać i zrobić wszystko, aby Polska nie uległa szantażowi - powiedział szef SP.

autorzy: Marcin Jabłoński, Szymon Kiepel