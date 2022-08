O tym, że jesień nie powinna być tak niespokojna jak rok temu, przekonywał pod koniec zeszłego tygodnia w wywiadzie dla Radia Poznań minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazywać na to może fakt, że w większości państw europejskich szczyt siódmej fali jest już za nimi. A do tej pory sytuacja epidemiczna w państwach starej Europy pozwalała z kilkutygodniowym wyprzedzeniem przewidzieć, co się wydarzy w Polsce.