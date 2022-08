W Programie Trzecim Polskiego Radia wiceszef MZ pytany był o poziom wyszczepienia przeciwko covid wśród Polaków. Kraska poinformował, że ponad 840 tys. osób uprawnionych do szczepień zapisało się już na drugą dawkę przypominającą, a łącznie szczepień tą dawką wykonano 420 tys. To są dość obiecujące liczby - stwierdził. Osób uprawnionych do tej drugiej dawki są ponad 4 mln, więc mamy zgłoszonych prawie jedną czwartą tych osób - podał wiceminister.Kraska zachęca, by nie czekać na nowe szczepionki.

Na pewno część osób waha się, czy przyjmować tę dawkę w tej chwili, czy poczekać na nowe szczepionki, zapowiadane przez firmy farmaceutyczne. Pojawią się one najprawdopodobniej na początku września - mówił. Zachęcam do szczepień teraz w okresie letnim, bo myślę, że będzie kolejna fala zakażeń covid. Eksperci mówią, że nastąpi ona na przełomie września i października. To jest cykliczne - poinformował.

Kraska pytany był również, czy trwają prace nad reformą szpitalnictwa. Potwierdził, że prace nad zmianami w tej ustawie trwają oraz wskazał, że ustawa ta będzie "gruntownie przebudowana".

Autorka: Katarzyna Herbut