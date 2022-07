Pracownicy Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli sprawdzali, czy przedsiębiorcy przestrzegają zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, zasad systemu HACCP, to, w jaki sposób magazynowane są produkty spożywcze oraz przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości – poinformowała w czwartek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.

Dodała, że między 11 a 17 lipca skontrolowano 138 pizzerii. Nieprawidłowości stwierdzono w 52 proc. obiektów.

Posypały się mandaty

Uchybienia dotyczyły stanu sanitarno-higienicznego i nieprzestrzegania wymagań prawa żywnościowego. To m.in. wykorzystywanie przeterminowanych środków spożywczych, zły stan torby do transportu pizzy, przechowywanie środków spożywczych na podłodze i brak dokumentacji potwierdzającej źródło ich pochodzenia, przechowywanie surowego mięsa bezpośrednio obok produktów gotowych do spożycia, niedrożne systemy kanalizacyjne i zapajęczone ściany.

Za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono 48 mandatów na łączną kwotę 14 tys. 150 złotych – podała Kapłan.

Autorka: Elżbieta Bielecka