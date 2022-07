Ursula von der Leyen stwierdziła, że obowiązująca już ustawa o Sądzie Najwyższym "nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Jak dodała, nie przywrócono też do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa 1 mln euro. A to wstrzymuje wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy.

W opinii prezydenckiej minister Małgorzaty Paprockiej słowa szefowej KE są "mocno zdumiewające". Rzecznik rządu Piotr Müller uspokaja, że wciąż trwa ocena formalna KE w sprawie realizacji kamieni milowych KPO. W obozie władzy jedni mówią o szantażu Brukseli, drudzy mają pretensje do premiera o uleganie jej presji.

